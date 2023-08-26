Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Dugaan Pengiriman Uang Lukas Enembe ke Jakarta Via Jet

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:42 WIB
KPK Dalami Dugaan Pengiriman Uang Lukas Enembe ke Jakarta Via Jet
Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi, terkait proyek pembangunan infrastruktur yang menyeret nama mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Terbaru, Lembaga Anti-rasuah itu juga mendalami dugaan adanya pengiriman uang oleh Lukas ke Jakarta menggunakan pesawat jet.

"Pendalaman soal tersebut sedang kami lakukan ya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dihubungi wartawan, Sabtu (26/8/2023).

Sebelumnya, KPK rampung memeriksa Pramugari cantik, Selvi Purnama Sari, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia diperiksa terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE).

Ali Fikri mengatakan, saksi Selvi Purnama dikonfirmasi soal adanya perintah Lukas untuk mengantarkan uang tunai berjumlah puluhan miliar. Lukas diduga memerintahkan untuk mengantarkan uang tunai menggunakan pesawat jet.

"Selvi Purnama Sari (Pramugari), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengantaran uang puluhan miliar secara tunai menggunakan pesawat jet atas perintah tersangka LE," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (25/8/2023).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008989/empat-terdakwa-korupsi-gereja-kingmi-mimika-dituntut-2-hingga-4-tahun-penjara-mIj7yzhJzl.jpg
Empat Terdakwa Korupsi Gereja Kingmi Mimika Dituntut 2 hingga 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/337/3002207/kpk-eksekusi-mantan-kadis-pupr-papua-gerius-one-yoman-ke-lapas-sukamiskin-FDpoVov0MQ.jpg
KPK Eksekusi Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/337/2985906/kadis-pupr-papua-era-gubenur-lukas-enembe-divonis-4-tahun-8-bulan-penjara-8jwh4AZqpy.jpg
Kadis PUPR Papua Era Gubenur Lukas Enembe Divonis 4 Tahun 8 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/337/2962660/sidang-perdana-korupsi-pj-bupati-sorong-digelar-di-manokwari-besok-kpk-siap-baca-dakwaan-yzKtXNQuOS.jpg
Sidang Perdana Korupsi Pj Bupati Sorong Digelar di Manokwari Besok, KPK Siap Baca Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/340/2946099/kepala-pj-gubernur-pecah-dilempar-batu-massa-lukas-enembe-juga-serang-kapolda-papua-LQDOlTtuxl.jpg
Kepala Pj Gubernur Pecah Dilempar Batu, Massa Lukas Enembe Juga Serang Kapolda Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/337/2945132/profil-lukas-enembe-gubernur-papua-nonaktif-terpidana-korupsi-yang-meninggal-di-rspad-MBT9FmM9Gi.jpg
Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua Nonaktif Terpidana Korupsi yang Meninggal di RSPAD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement