HOME NEWS NASIONAL

BNPB Siapkan Ketangguhan Masyarakat untuk Hadapi Bencana

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:58 WIB
BNPB Siapkan Ketangguhan Masyarakat untuk Hadapi Bencana
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta (foto: dok ist)
JAKARTA - Guna peningkatan kapasitas masyarakat terkait bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Training of Trainer (ToT), bagi fasilitator tingkat kabupaten wilayah I. Kegiatan fasilitasi untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan fasilitator tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pendampingan masyarakat menghadapi bencana sampai tingkat desa/kelurahan.

“Ada sebanyak 53 ribu desa dan kelurahan yang berada di daerah ancaman bencana dengan 51 juta masyarakat. Karena itu masyarakat di desa atau kelurahan adalah pelaku utama upaya penanggulangan bencana. Sekaligus menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana. Serta kelompok yang merespon pertama kali jika terjadi bencana. Karena itu perlu difasilitasi guna membangun ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi risiko bencana,” ungkap Prasinta dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Kegiatan ini, lanjut Prasinta, merupakan kegiatan lanjutan, setelah proses rekrutmen fasilitator. Para fasilitator merupakan warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten/kota yang menjadi lokasi kegiatan. Para fasilitator akan menjadi aset yang bernilai bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja bersama memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Saat ini Pemerintah Indonesia lewat program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), melaksanakan kerja sama dengan Bank Dunia. Tujuannya mendukung pembiayaan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia. Serta mendukung kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.

“Harus dipahami bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana ini, tidak hanya diperkuat di tingkat pusat tetapi juga pemerintah daerah. Proyek IDRIP ini ada di 17 provinsi, 30 kabupaten maupun kota dan 180 desa atau kelurahan. Proyek ini akan memperkuat kapasitas sehingga resiliensi berkelanjutan di tengah masyarakat dapat terwujud,” kata Prasinta.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo mengatakan, untuk membangun kesiapsiagaan harus dimulai dari peningkatan kapasitas masyarakat. BNPB berharap setelah dilakukan berbagai pelatihan, para fasilitator daerah dapat mengimplementasikan materi yang dipelajari selama ToT di wilayah masing-masing.

“Masyarakat adalah garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Kegiatan selama 7 hari ke depan bagi para fasilitator kabupaten ini adalah bagian dari upaya BNPB membangun kesiapsiagaan masyarakat. Setelah kegiatan ini, nantinya ada pelatihan untuk masyarakat sebagai fasilitator di 180 desa atau kelurahan terpilih. Kita berharap masyarakat akan semakin tangguh dalam menghadapi bencana,” terangnya.

