Biang Kerok Polusi, Wapres Maruf Minta Transportasi dan Industri Harus Cepat Diatasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan, biang kerok polusi udara yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dia pun meminta agar transportasi dan industri harus segera diatasi karena mengeluarkan gas emisi penyebab polusi.

“Yang pokok itu transportasi dan industri. Itu harus cepat diatasi,” ungkap Wapres usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (26/08/2023).

Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar uji emisi kendaraan ini dapat terus dilakukan, karena hingga saat ini belum seluruh kendaraan melakukan uji emisi kendaraan

Diketahui, uji emisi kendaraan bermotor digiatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengendalikan polusi dan pencemaran udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Adanya uji emisi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat dalam memelihara kendaraan sekaligus menjaga lingkungan.

“Saya minta terus uji emisi ini,” tegasnya.