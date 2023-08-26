Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bayi Tertukar di Bogor, Proses Pengembalian Bertahap dalam Sebulan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |00:17 WIB
Bayi Tertukar di Bogor, Proses Pengembalian Bertahap dalam Sebulan
Pengumuman hasil tes DNA bayi tertukar di Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Proses transisi bayi dari Siti Mauliah dengan pasien D yang tertukar akan dilakukan secara bertahap. Hal itu menyusul fakta hasil tes DNA menunjukan bahwa kedua bayi memang terukar.

"Dari sisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, maka pasca pertemuan hari ini akan dilakukan langkah penyesuaian pengembalian anak dari ibu SM ke Ibu D dan sebaliknya," kata Deputi Perlindungan Anak KemenPPPA Nahar kepada waratwan di Polres Bogor, Jumat (25/8/2023).

BACA JUGA:

Breaking News! Tes DNA Pastikan Bayi di Bogor Tertukar 

Nahar menjelaskan, proses tersebut memakan waktu kurang lebih satu bulan. Mulai dari asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga, penyesuaian lingkungan hingga nantinya tahap penyerahan bayi.

"Setelah itu kami berharap proses ini bisa kita selesaikan dan kita berharap hak anak mengetahui orangtua kandungnya, diasuh orangtuanya, bisa kita penuhi sebaik-baiknya," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Di samping itu, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kasus ini menjadi pembelajaran bahwa yang perlu diutamakan hak anak.

"Mudah-mudahan ini pembelajaran bahwa kepentingan anak harus diupayakan dan upaya malam ini sudah berhasil dan kita kan lakukan tahapan penyerahan anak ke orangtua biologisnya masing-masing," pungkasnya.

