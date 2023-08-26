Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bayi di Bogor Dipastikan Tertukar, Polisi Selidiki Unsur Kelalaian Rumah Sakit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |03:26 WIB
Bayi di Bogor Dipastikan Tertukar, Polisi Selidiki Unsur Kelalaian Rumah Sakit
Polisi menyelidiki unsur kelalaian pihak rumah sakit terkait kasus bayi tertukar. (Foto: Ilustrasi/Freepik)
BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap RS Sentosa Bogor terkait kasus bayi tertukar. Hasil penyelidikan sementara bahwa tertukarnya dua bayi itu terjadi pada H+1 persalinan.

"Jadi hasil penyelidikan dari proses tertukarnya bayi tersebut, terjadi kurang lebih H+1 setelah persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (25/8/2023).

 BACA JUGA:

Terkait adanya kelalaian, lanjut Rio, pihaknya masih melakukan penyedilikan. Diharapkan dalam waktu dekat pihaknya bisa mendapatkan jawaban.

"(Kelalaian) itu masih kita dalami, nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Itu dalam rangka penyelidikan, moga-moga kita bisa mendapat jawaban satu minggu ke depan," ungkapnya.

BACA JUGA:

Breaking News! Tes DNA Pastikan Bayi di Bogor Tertukar 

Yang terpenting, dalam kasus ini pihaknya berupaya untuk mencari proses penyelesaian secara arif dan bijaksana. Karena, bagaimana pun kasus ini merupakan kemanusiaan nurani dua ibu.

"Ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia, sehingga kami mencoba menyelesaikan ini di luar penyelidikan tersebut yang dilaporkan oleh Ibu S terhadap Ibu D. Oleh sebab itu tadi kesepakatan di atas, telah dibuatkan komitmen bersama penyelesaian bersama dalam hal Ibu S dengan Ibu D, kami selesaikan secara restorative justice," tutupnya.

