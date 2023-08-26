Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan dan Hujan Masih Nihil

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:55 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan dan Hujan Masih Nihil
Cuaca Jakarta diprediksi cerah dan cerah berawan hari ini. Belum ada tanda-tanda hujan. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, akan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Prakiraan cuaca ini akan berlangsung pada Sabtu 26 Agustus pukul 07.00 WIB hingga keesokan harinya Minggu 27 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB.

Dikutip dari akun resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, cuaca di keenam wilayah Kabupaten dan Kota di DKI Jakarta, yakni cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. 

“Prakiraan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu, 26 Agustus 2023, cuaca cerah dan cerah berawan. Sementara peringatan dini, nihil,” ungkap BMKG dikutip dari BPBD DKI Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Sementara itu, suhu udara yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, yakni berada di rentang 24 derajat hingga 32 derajat celcius. 

