HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modifikasi Cuaca, BRIN: Awan Hujan Berpotensi Muncul di Jakarta 26-28 Agustus

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |05:15 WIB
Modifikasi Cuaca, BRIN: Awan Hujan Berpotensi Muncul di Jakarta 26-28 Agustus
Awan hujan diprediksi muncul 26-28 Agustus. (Foto: Antara)
JAKARTA - Pemerintah masih terus mengupayakan agar hujan bisa turun di wilayah Jakarta untuk mengatasi polusi udara. Meskipun, kendala yang dihadapi yakni tidak adanya awan-awan yang membawa uap air sehingga Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sulit dilakukan.

Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Harsoyo mengatakan saat ini mengoptimalkan agar hujan bisa jatuh tepat di wilayah Jakarta dengan mengoptimalkan awan-awan dari wilayah Bogor dan Banten.

“Target utama kami menjatuhkan hujan tepat di wilayah Jakarta. Tapi karena masih sulit menjumpai awan-awan konvektif di wilayah Jakarta, maka kami mengoptimalkan awan-awan orografis yang tumbuh di Bogor dan Banten,” ungkap Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (26/8/2023).

Lebih lanjut, Budi mengatakan penyemaian garam atau NaCl di langit Jakarta akan kembali dilaksanakan pada hari ini 26 hingga 28 Agustus 2023 mendatang. Hal ini sebagaimana prediksi BMKG yang menyatakan terdapat potensi hujan yang tinggi di hari tersebut.

“Prediksi dari BMKG potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Jakarta dengan probabilitas di atas 70 persen akan muncul di tanggal 26-28 Agustus. Mudah-mudahan prediksinya konsisten dan kami coba manfaatkan semaksimal mungkin,” ungkapnya. 

