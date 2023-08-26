Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kuasa Hukum 2 Keluarga Bayi Tertukar Berencana Laporkan Rumah Sakit ke Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |05:38 WIB
Kuasa Hukum 2 Keluarga Bayi Tertukar Berencana Laporkan Rumah Sakit ke Polisi
Dua keluarga bayi tertukar akan melaporkan rumah sakit ke polisi. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Kuasa hukum Siti Mauliah dan pasien D berencana membuat laporan terhadap RS Sentosa Bogor ke polisi. Hal itu berkaitan kasus bayi tertukar.

"Jadi yang harus diperjelas bahwa kesepakatan tadi antara kami sebagai korban ibu D dan ibu S, bukan antara kami dengan RS. Jadi langkah hukum hukum ke depannya pasti akan ambil kami dari kuasa para korban akan melakukan upaya hukum untuk RS Sentosa," kata Kuasa Hukum Siti Mauliah, Rusdy Ridho di Polres Bogor, Jumat (25/8/2023).

"Saya kira nanti akan buatkan laporan kepolisian nanti, karena sudah jelas kami melihat ada unsur pidananya dalam kasus ini," sambung Rusdy.

 BACA JUGA:

Kata dia, pembuatan laporan polisi itu rencananya akan dilakukan bersama dengan kuasa hukum pasien D. Namun, terkait pasal, belum bisa disampaikannya.

"Mungkin bersama ya, yang perlu digaris bawahi permintaan maaf tadi kita sebagai manusia menerima maaf tapi tidak menghapuskan kesalahan yang diperbuat. Ada unsur pidana ya, jelas. Karena memang selama satu tahun ini para korban sudah tertukar bayinya seperti itu. (Pasalnya) nanti polisi yang menyampaikan, tadi pak Kapolres sampaikan untuk rumah sakit masih penyelidikan," ungkapnya.

BACA JUGA:

Bayi Tertukar di Bogor, Proses Pengembalian Bertahap dalam Sebulan 

Senada, Kuasa Hukum pasien D, Binsar menyebut bahwa terkait kasus ini pada faktanya telah menimbulkan kerugian dari Siti Maulian dan kliennya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement