INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Evakuasi Anjing Terjepit Ban di Cibinong Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:04 WIB
Damkar Evakuasi Anjing Terjepit Ban di Cibinong Bogor
Evakuasi anjing terjepit ban mobil. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Tim RescuenDamkar mengevakuasi seekor anjing di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Anjing itu harus dievakuasi karena terjepit ban mobil.

Komandan Regu (Danru) 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Arman Riyanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Berawal dari laporan warga, bahwa anjing peliharaannya masuk ke dalam ban mobil.

"Melihat kejadian tersebut, melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk pertolongan," kata Arman dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Mendapat laporan tersebut, timnya langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan seperti senter, sarung tangan dan lainnya petugas berupaya mengeluarkan anjing tersebut.

Viral Penangkapan Ratu Narkoba di Aceh, Kerap Pamer Gaya Hidup Mewah di Medsos 

"Berkoordinasi dengan pihak RT/RW setempat dan mempersiapkan alat pendukung," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
