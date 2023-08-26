Damkar Evakuasi Anjing Terjepit Ban di Cibinong Bogor

BOGOR - Tim RescuenDamkar mengevakuasi seekor anjing di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Anjing itu harus dievakuasi karena terjepit ban mobil.

Komandan Regu (Danru) 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Arman Riyanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Berawal dari laporan warga, bahwa anjing peliharaannya masuk ke dalam ban mobil.

"Melihat kejadian tersebut, melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk pertolongan," kata Arman dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Mendapat laporan tersebut, timnya langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan seperti senter, sarung tangan dan lainnya petugas berupaya mengeluarkan anjing tersebut.

"Berkoordinasi dengan pihak RT/RW setempat dan mempersiapkan alat pendukung," jelasnya.