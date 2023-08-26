Polusi Udara Meningkat, Wali Kota Depok : Belum Ada Wajib Masker

DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyebut saat ini pihaknya belum menerapkan kebijakan wajib masker di tengah meningkatnya polusi udara.

"Belum, belum ada (kebijakan wajib masker)," kata Idris kepada wartawan, Sabtu (26/8/2023).

Ia menambahkan, wajib masker saat ini hanya diterapkan bagi tenaga kesehatan.

"Itu hanya internal tenaga kesehatan belum secara resmi," ucapnya.

Ia mencontohkan dirinya menggunakan masker inisiatif ketika sedang terjangkit flu. Sehingga aturan itu memang sudah ada ketika sedang tidak fit terutama flu.

"Saya menggunakan masker ini inisiatif saja kalau menggunakan masker ketika flu kayak saya ini misalnya itu memang sudah ada supaya yang sedang terserang menggunakan masker," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)