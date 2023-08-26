Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi Udara Meningkat, Wali Kota Depok : Belum Ada Wajib Masker

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:40 WIB
Polusi Udara Meningkat, Wali Kota Depok : Belum Ada Wajib Masker
Wali Kota Depok Mohammad Idris. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyebut saat ini pihaknya belum menerapkan kebijakan wajib masker di tengah meningkatnya polusi udara.

"Belum, belum ada (kebijakan wajib masker)," kata Idris kepada wartawan, Sabtu (26/8/2023).

Ia menambahkan, wajib masker saat ini hanya diterapkan bagi tenaga kesehatan.

"Itu hanya internal tenaga kesehatan belum secara resmi," ucapnya.

Ia mencontohkan dirinya menggunakan masker inisiatif ketika sedang terjangkit flu. Sehingga aturan itu memang sudah ada ketika sedang tidak fit terutama flu.

"Saya menggunakan masker ini inisiatif saja kalau menggunakan masker ketika flu kayak saya ini misalnya itu memang sudah ada supaya yang sedang terserang menggunakan masker," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
