Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Pasang Bendera Merah Putih di Leher Anjing Temui Hotman Paris

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |09:18 WIB
Pria yang Pasang Bendera Merah Putih di Leher Anjing Temui Hotman Paris
Hotman Paris dan pria yang pasang bendera merah putih di leher anjing. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Sempat mendekam di penjara di Bengkalis, Riau, Robert Herry Son (22), pria yang memasang bendera merah putih ke leher anjing mendatangi pengacara kondang, Hotman Paris di Jakarta, Sabtu (26/8/2023) pagi.

Robert mendatangi Hotman di kawasan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara didampingi. Ia didampingi Ketua Animal Defenders Indonesia Doni Herdaru Tona dan sejumlah pecinta anjing beserta peliharaannya.

Hotman menuturkan, kedatangan Robert bukan untuk mengambil langkah hukum. Namun, untuk mendeklarasikan kemenangan hukum di Indonesia.

“Enggak ada langkah hukum. Ini hanya untuk mengumumkan kemenangan rakyat Indonesia atas penegakan hukum,” ujar Hotman di lokasi.

Kemenangan ini, kata Hotman, dikarenakan sang pelapor telah mencabut laporannya. Selain itu, mengambil langkah damai atau restorative justice (RJ).

“Sudah restorative justice dan cabut laporan, tapi SP3 belum terbit,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187639//hotman_paris-WGM8_large.jpeg
Terkuak! Saksi Tegaskan CMNP yang Minta Bhakti Investama Menjadi Arranger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187637//hotman_paris-hK6q_large.jpg
Menang Lagi! Hotman Paris: CMNP Tak Bantah Ada Penerimaan Uang, Jelas Ini Jual Beli NCD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184610//cmnp-sj9n_large.jpg
Terkuak! Saksi Ahli CMNP Benarkan MNC soal Transaksi Jual Beli, Hotman: Gugatan CMNP TKO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183749//cmnp-uy42_large.jpeg
Hotman Tunjukkan Dokumen Seller dan Buyer, Saksi Ahli CMNP Kembali Untungkan MNC: Itu Namanya Jual Beli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178567//hotman_paris-3nyD_large.jpeg
Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Ungkap Buka Bukti Jual Beli: Menang Telak 12-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176925//cmnp-HdFA_large.jpg
Jusuf Hamka Banyak Jawab Tidak Tahu, Hotman: Mestinya Bukan MNC, Gugatan CMNP Salah Pihak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement