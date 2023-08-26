Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |09:39 WIB
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
Wali Kota Depok Mohammad Idris hadiri karnaval kebangsaan kenakan pakaian adat Gayo Aceh.. (MPI/Refi Sandi)
DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menghadiri karnaval dan festival kebangsaan dalam rangka puncak HUT Ke-78 RI yang dipusatkan di Alun-Alun Kota Depok, Boulevard GDC, Cilodong pada Sabtu (26/8/2023) pagi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Idris menyaksikan karnaval dari sejumlah perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan di Jalan Raya Boulevard GDC. Idris bersama sang istri terlihat menggunakan pakaian adat dari Gayo Aceh.

"Ini puncak rangkaian HUT RI untuk tahun ini kita awali dengan pawai budaya kemerdekaan, jadi nuansa budaya," kata Idris saat ditemui di lokasi.

"Budaya Aceh sekarang ini Gayo karena banyak orang Aceh di sini, ini (nunjuk pakaian adat Wakil Wali Kota Depok) keraton Yogyakarta Jawa," tuturnya.

Idris turut didampingi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan istri yang mengenakan pakaian adat Jawa. Terlihat pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri, Kepala Kesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdiany, dan kepala dinas lainnya.

