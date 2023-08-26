Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemasang Bendera Merah Putih ke Leher Anjing Bebas, Hotman Paris : Berkat Tekanan Publik

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:02 WIB
Pemasang Bendera Merah Putih ke Leher Anjing Bebas, Hotman Paris : Berkat Tekanan Publik
Hotman Paris sebut pemasang bendera merah putih di leher anjing bebas berkat tekanan rakyat. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Usai viral hingga mendekam di penjara, Robert Herry Son (22), pria yang pemasang bendera merah putih ke leher anjing kini dinyatakan bebas setelah mendapat restorative justice (RJ).

Hal tersebut Robert katakan saat menemui pengacara kondang Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Ketua Animal Defenders Indonesia Doni Herdaru Tona dan para pecinta anjing.

"(Robert datang) untuk mengutarakan kepada publik bahwa dia sudah bukan lagi, sudah hampir bebas dari tersangka. Belum SP3, tapi sudah terjadi perdamaian karena berbagai pressure, tekanan dari berbagai pihak, seluruh rakyat Indonesia," ujar Hotman saat mendampingi Robert di lokasi, Sabtu (26/8/2023).

Ia menambahkan, bebasnya Robert dikarenakan banyaknya tekanan di media sosial bahwa mengalungkan bendera kepada anjing bukanlah menghina atau melecehkan bendera. Selain itu, penetapan Robert sebagai tersangka dinilai terlalu gegabah.

Di sisi lain, Robert menuturkan, meski dirinya dipecat dari perusahaan akibat kasus tersebut, ia tidak akan mengambil langkah hukum apapun.

"Karena biar orang-orang itu bisa melihat dari kacamata lain dan kacamata sendiri. Jadi menurut saya sih, enggak ada ingin nuntut balik, jadi kita sama-sama belajar aja di sini," ungkap Robert.

Sebagaimana diketahui, Polres Bengkalis, Riau akhirnya menetapkan RHS (22) sebagai tersangka dalam kasus pemasangan bendera merah putih pada anjing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187639//hotman_paris-WGM8_large.jpeg
Terkuak! Saksi Tegaskan CMNP yang Minta Bhakti Investama Menjadi Arranger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187637//hotman_paris-hK6q_large.jpg
Menang Lagi! Hotman Paris: CMNP Tak Bantah Ada Penerimaan Uang, Jelas Ini Jual Beli NCD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184610//cmnp-sj9n_large.jpg
Terkuak! Saksi Ahli CMNP Benarkan MNC soal Transaksi Jual Beli, Hotman: Gugatan CMNP TKO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183749//cmnp-uy42_large.jpeg
Hotman Tunjukkan Dokumen Seller dan Buyer, Saksi Ahli CMNP Kembali Untungkan MNC: Itu Namanya Jual Beli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178567//hotman_paris-3nyD_large.jpeg
Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Ungkap Buka Bukti Jual Beli: Menang Telak 12-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176925//cmnp-HdFA_large.jpg
Jusuf Hamka Banyak Jawab Tidak Tahu, Hotman: Mestinya Bukan MNC, Gugatan CMNP Salah Pihak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement