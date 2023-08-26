Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Kebakaran Rumah di Depok, Pasutri Meninggal Berpelukan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:30 WIB
4 Fakta Kebakaran Rumah di Depok, Pasutri Meninggal Berpelukan
Sejumlah fakta terkait kebakaran rumah di Depok menewaskan pasutri (Foto Ilustrasi : Reuters)
A
A
A

 

DEPOK - Kebakaran rumah terjadi di Depok, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Dadap Dalam II No.11 RT 7/1, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok pada Kamis 24 Agustus 2023.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa kebakaran tersebut:

1. Rumah Diisi 13 Orang

Kasie Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati mengungkap rumah dua lantai yang terbakar diisi empat kepala keluarga (KK) atau 13 orang.

Diketahui dalam insiden kebakaran satu KK sepasang suami dan istri (Pasutri) tewas terpanggang usai terjebak di lantai dua bangunan.

2. Sang Suami Sempat Selamatkan Keluarganya

Sang suami yang terbangun saat kebakaran terjadi sempat menyelamatkan keluarganya yang berada di lantai bawah.

"Kita menemukan fakta dalam satu rumah itu dihuni oleh empat kepala keluarga jadi ketika ada suami-istri yang meninggal itu kronologinya suami masih melek dan istri tidur, suami berusaha membangunkan anggota keluarga yang di bawah dahulu," ujar Tesy, Jumat 25 Agustus 2023.

Setelah itu, ia menyelamatkan empat motor empat, namun ketika dia kembali naik ke lantai atas karena istrinya masih berada di sana.

"Setelah di lantai 2 itu, mau turun itu sudah tidak bisa. Tangganya sudah terbakar," ujarnya.

3. Meninggal Berpelukan dengan Istri

Tesy mengatakan, petugas damkar telah berupaya secara maksimal meski lokasi kejadian berada di gang padat penduduk. Ia mengatakan tangga penghubung lantai dasar dan dua terbuat dari kayu tipis sehingga mudah terbakar.

"Kita sudah berupaya memadamkan api maksimal karena di TKP itu ada tangga terbuat dari kayu, kayunya itu kayu tipis sehingga anggota kamu mau naik ke atas baru naik tiga anak tangga ke atasnya lagi sudah tidak ada lagi sudah hancur. Hanya mendengar suara 'pak' itu kita duga saat korban masih hidup," ucapnya.

Seorang warga sekitar bernama Evi menyebut bahwa pasutri yang menjadi korban kebakaran hebat ditemukan dalam keadaan berpelukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188834/polri-OpBF_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Korban Tewas Dibawa ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188827/kebakaran-Mi7D_large.jpg
6 Fakta Kebakaran di Gedung Terra Drone Kemayoran, Karyawan Panik hingga 22 Tewas Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188819/kebakaran-jmsE_large.jpg
Kronologi Mencekam Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Orang Tewas Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188816/kebakaran-iPzg_large.jpg
22 Orang Tewas di Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Mayoritas Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188799/evakuasi_korban_kebakaran_gedung_terra_drone_kemayoran-a9xv_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Korban Tewas Bertambah Jadi 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188796/kebakaran_gedung_terra_drone-2LOg_large.jpg
Kesaksian Warga soal Kebakaran di Kemayoran: Awalnya Api di Lantai 1, Karyawan Terjebak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement