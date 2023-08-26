4 Fakta Kebakaran Rumah di Depok, Pasutri Meninggal Berpelukan

DEPOK - Kebakaran rumah terjadi di Depok, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Dadap Dalam II No.11 RT 7/1, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok pada Kamis 24 Agustus 2023.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa kebakaran tersebut:

1. Rumah Diisi 13 Orang

Kasie Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati mengungkap rumah dua lantai yang terbakar diisi empat kepala keluarga (KK) atau 13 orang.

Diketahui dalam insiden kebakaran satu KK sepasang suami dan istri (Pasutri) tewas terpanggang usai terjebak di lantai dua bangunan.

2. Sang Suami Sempat Selamatkan Keluarganya

Sang suami yang terbangun saat kebakaran terjadi sempat menyelamatkan keluarganya yang berada di lantai bawah.

"Kita menemukan fakta dalam satu rumah itu dihuni oleh empat kepala keluarga jadi ketika ada suami-istri yang meninggal itu kronologinya suami masih melek dan istri tidur, suami berusaha membangunkan anggota keluarga yang di bawah dahulu," ujar Tesy, Jumat 25 Agustus 2023.

Setelah itu, ia menyelamatkan empat motor empat, namun ketika dia kembali naik ke lantai atas karena istrinya masih berada di sana.

"Setelah di lantai 2 itu, mau turun itu sudah tidak bisa. Tangganya sudah terbakar," ujarnya.

3. Meninggal Berpelukan dengan Istri

Tesy mengatakan, petugas damkar telah berupaya secara maksimal meski lokasi kejadian berada di gang padat penduduk. Ia mengatakan tangga penghubung lantai dasar dan dua terbuat dari kayu tipis sehingga mudah terbakar.

"Kita sudah berupaya memadamkan api maksimal karena di TKP itu ada tangga terbuat dari kayu, kayunya itu kayu tipis sehingga anggota kamu mau naik ke atas baru naik tiga anak tangga ke atasnya lagi sudah tidak ada lagi sudah hancur. Hanya mendengar suara 'pak' itu kita duga saat korban masih hidup," ucapnya.

Seorang warga sekitar bernama Evi menyebut bahwa pasutri yang menjadi korban kebakaran hebat ditemukan dalam keadaan berpelukan.