Kapal Kargo di Pelabuhan Sunda Kelapa Terbakar

JAKARTA - Si jago merah melahap kapal kargo yang tengah melakukan proses muat barang di Dermaga Ujung, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (26/8/2023) siang.

Dikutip dalam keterangan command center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, sebanyak enam unit mobil pemadam dan 30 personel diterjunkan.

Di sisi lain, Perwira Piket Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Dede Budi mengatakan, api tersebut membakar kapal kargo dengan muatan barang yang akan dikirim.

"Ini yang terbakar adalah kapal kargo, dia sedang membuat barang-barang yang mungkin untuk dikirim ke satu tujuan," ujar Dede kepada wartawan, Sabtu (26/8/2023).