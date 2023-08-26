Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinas Gulkarmat DKI Semprot Jalan Protokol untuk Tekan Suhu Panas dan Kualitas Udara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:23 WIB
Dinas Gulkarmat DKI Semprot Jalan Protokol untuk Tekan Suhu Panas dan Kualitas Udara
Petugas damkar semprot jalan protokol jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) melakukan penyemprotan jalan protokol di Ibu Kota untuk menekan suhu panas dan kualitas udara yang memburuk dengan air penyulingan dari Instalasi Penyulingan Air Limbah (IPAL).

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, kegiatan tersebut terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi I pukul 10.00 WIB dan sesi II pukul 14.00 WIB.

"Medan Merdeka Barat (Silang Monas Barat Laut ) s.d. Patung Pemuda; Patung Pemuda s.d. Medan Merdeka Barat (Silang Monas Barat Laut); Slipi (Peninsula) s.d. Cawang (UKI); dan Cawang (UKI) s.d. Slipi (Peninsula)," kata Satriadi dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

“Penetapan kawasan-kawasan ini merujuk pada Indeks Kualitas Udara (IQ Air). Dalam agenda tersebut, kami mengerahkan sebanyak 12 unit kendaraan dan 60 personel,” tambahnya.

Satriadi menjelaskan, pasokan air yang dipakai untuk kegiatan penyiraman ini berasal dari hasil penyulingan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setiabudi, sehingga air yang digunakan bukan merupakan pasokan air baku (air bersih).

Halaman:
1 2
      
