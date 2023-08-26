Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri di Tanjung Priok Dibacok Kawanan Geng, Motornya Dibawa Kabur

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:42 WIB
Pasutri di Tanjung Priok Dibacok Kawanan Geng, Motornya Dibawa Kabur
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan aksi keji gang motor di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (28/8/2023) malam. Pasalnya sekumpulan gang motor tersebut tega membacok pesepeda motor dengan celurit.

Dalam keterangan video Instagram Jakut.info, korban tersebut merupakan pasangan suami istri (Pasturi) yang tengah mengendarai motor pada tengah malam.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Tanjung Priok Kompol Nazirwan mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait aksi keji tersebut.

"Kita sudah melakukan cek TKP, dan penyelidikan korban maupun para pelaku," ujar Nazirwan saat dikonfirmasi, Sabtu (26/8/2023).

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Alex Candra mengatakan, perihal status pasangan tersebut pihaknya belum bisa menjabarkan. Namun, Ia memastikan bahwa pelaku berjumlah kurang lebih 10 orang.

"Masih ditelusuri karena rombongan ini kan make motor ini, kurang lebihnya 10 motor. Dan motif juga lagi kita dalami," imbuhnya.

