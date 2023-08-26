Ini 10 Stasiun LRT yang di Dekatnya Ada Tempat Parkir

LRT Jabodetabek sediakan sejumlah kantong parkir bagi para penggunanya (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - LRT Jabodebek akan beroperasi pada Senin (28/8/2023). Demi kenyamanan penumpang, LRT Jabodebek juga mempersiapkan sejumlah tempat parkir di sekitar stasiun.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo menyampaikan stasiun LRT Jabodebek tidak terdapat lahan parkir.

LRT Jabodebek bekerjasama dengan berbagai pihak menyediakan kantong parkir di beberapa stasiun LRT Jabodebek khususnya di stasiun akhir perjalanan seperti Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Harjamukti, dan Stasiun Jati Mulya.

“Kami menyiapkan kantong pakir karena melihat kebutuhan masyarakat yang membawa kendaraan dari rumah ke stasiun, dan melanjutkan perjalanannya dengan LRT Jabodebek,” kata Kuswardoyo melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (26/8/2023).

Dengan mulai beroperasi dan penyediaan kantung parkir di stasiun, ia berharap LRT menjadi alternatif moda transportasi warga Ibu Kota dan sekitarnya sekaligus sebagai upaya mengurangi emisi.

"Membantu masyarakat menjadikan LRT Jabodebek sebagai salah satu pilihan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan," ucapnya.

Berikut 10 stasiun LRT yang di dekatnya ada kantorng parkir:

1. Stasiun Dukuh Atas terdapat kantong parkir di gedung Landmark Center

2. Stasiun Rasuna Said terdapat kantong parkir di Rasuna Epicentrum

3. Stasiun Cikoko terdapat kantong parkir di Menara MTH

4. Stasiun Jatibening Baru terdapat kantong parkir di LRT City Jatibening