Kanit PPA Polres Tangsel Meninggal Usai Ditabrak Mobil saat Bersepeda

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Polres Tangerang Selatan (Tangsel). Pasalnya, Kanit PPA Polres Tangsel, Ipda Siswanto meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Sutra Boulevard, klaster Danau Biru, Alam Sutera.

Kabar meninggalnya Ipda Siswanto dibenarkan oleh Kasubsi Penmas Polres Tangsel, Ipda Bayu.

"Benar, Ipda Siswanto meninggal," kata Bayu saat dihubungi wartawan, Sabtu (26/8/2023).

Bayu menjelaskan, meninggal prajurit yang dimaksud setelah mengalami kecelakaan berupa tertabrak saat bersepeda beberapa waktu yang lalu.