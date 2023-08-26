Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Terlindas Truk di Bogor

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dan dump truk terjadi di Jalan Raya Parung-Bogor, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga mengatakan, kecelakaan itu terjadi pukul 15.00 WIB pada Jumat 25 Agustus 2023. Awalnya, pemotor tengah melaju dari arah Bogor menuju Parung.

"Setibanya di TKP bergerak ke kanan hendak mendahului kendaraan dump truk di depannya," kata Angga dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Nahas, ketika menyalip bagian stang motor menyenggol bodi dump truk dan terjatuh. Korban terjatuh tepat di kolong truk sehingga terlindas ban belakang dan meninggal dunia di lokasi kejadian.