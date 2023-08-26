Kronologi Geng Motor Bacok Pasutri di Tanjung Priok, Polisi Gali Motif Pelaku

JAKARTA - Sepasang suami istri (pasutri) menjadi korban aksi keji geng motor di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (28/8/2023) malam. Kelompok gang motor tersebut tega membacok korban dengan celurit.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Alex Chandra mengungkapkan kronologi kejadian. Rombongan geng motor langsung tiba-tiba menyerang secara mendadak, sambil menabrakkan motor korban hingga terjatuh. Para pelaku berjumlah 10 motor dengan.

"Ya rombongan ini naik motor nih, ketemulah dengn korban. Motor korban ditabrak, korban jatuh. Dibacok pake celurit gitu," kata AKP Alex saat dihubungi, Sabtu (26/8/2023).

Alex melanjutkan, akibatnya satu orang korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bacok. Kata Alex, motif dari para pelaku ini masih terus didalami.

"Korban baru satu. Iya masih ditelusuri karena rombongan ini kan make motor ini, kurang lebihnya 10 motor. Dan motif juga lagi kita dalamin," ujar Alex.

Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan aksi keji gang motor di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (28/8/2023) malam. Pasalnya sekumpulan gang motor tersebut tega membacok pesepeda motor dengan celurit.

Dalam keterangan video Instagram Jakut.info, korban tersebut merupakan pasangan suami istri (pasturi) yang tengah mengendarai motor pada tengah malam.