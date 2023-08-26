Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Geng Motor Bacok Pasutri di Tanjung Priok, Polisi Gali Motif Pelaku

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:07 WIB
Kronologi Geng Motor Bacok Pasutri di Tanjung Priok, Polisi Gali Motif Pelaku
Viral rekaman pasutri dibacok geng motor. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sepasang suami istri (pasutri) menjadi korban aksi keji geng motor di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (28/8/2023) malam. Kelompok gang motor tersebut tega membacok korban dengan celurit.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Alex Chandra mengungkapkan kronologi kejadian. Rombongan geng motor langsung tiba-tiba menyerang secara mendadak, sambil menabrakkan motor korban hingga terjatuh. Para pelaku berjumlah 10 motor dengan.

"Ya rombongan ini naik motor nih, ketemulah dengn korban. Motor korban ditabrak, korban jatuh. Dibacok pake celurit gitu," kata AKP Alex saat dihubungi, Sabtu (26/8/2023).

BACA JUGA:

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembacokan Montir Bengkel di Tambun Bekasi 

Alex melanjutkan, akibatnya satu orang korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bacok. Kata Alex, motif dari para pelaku ini masih terus didalami.

"Korban baru satu. Iya masih ditelusuri karena rombongan ini kan make motor ini, kurang lebihnya 10 motor. Dan motif juga lagi kita dalamin," ujar Alex.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan aksi keji gang motor di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (28/8/2023) malam. Pasalnya sekumpulan gang motor tersebut tega membacok pesepeda motor dengan celurit.

Dalam keterangan video Instagram Jakut.info, korban tersebut merupakan pasangan suami istri (pasturi) yang tengah mengendarai motor pada tengah malam. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement