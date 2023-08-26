Kawal Pemenangan Ganjar, Relawan Bentuk Tim Pantau Gencarkan Sosialisasi di Medsos

JAKARTA – Sahabat Ganjar melantik 100 orang Tim Pantau Lacak dan Menangkan Ganjar, di sebuah hotel di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Sabtu (26/8/2023). Tim siber khusus ini akan berperan strategis dalam upaya memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang melalui media sosial.

Tim baru dari Sahabat Ganjar ini bertanggung jawab atas penyampaian pesan-pesan kunci, visi dan program-program Ganjar Pranowo kepada publik melalui berbagai platform media sosial. Dengan penguasaan yang mendalam terhadap dinamika internet dan media sosial, tim ini diharapkan mampu menjalankan kampanye digital yang efektif.

Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pantau Lacak dan Menangkan Ganjar tersebut telah diberikan perbekalan materi seputar sosial media analisis, penggunaan narasi yang efektif, hingga etika siber.

Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq mengatakan era digital memainkan peran yang sangat penting dalam proses demokrasi saat ini. “Melalui tim siber ini, kami ingin menjembatani jarak antara Ganjar Pranowo dengan masyarakat supaya menghantarkan beliau menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024,” ucap Gus Nahib.