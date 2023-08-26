Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI Sebut Menyiram Air ke Jalan Bisa Kurangi Polusi

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:28 WIB
Pj Gubernur DKI Sebut Menyiram Air ke Jalan Bisa Kurangi Polusi
Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengurangi polusi dengan cara menyiram air oleh Damkar sangat efektif mengurangi polusi hingga PM 2,5.

"Iya kita lihat tadi saya minta diskusi dengan Ibu Menteri LHK kalau jalan disiram itu lebih memudahkan dan meningkatkan PM 2.5," kata Heru Budi kepada wartawan, Sabtu (26/8/2023).

 BACA JUGA:

Namun, hasil dari penyiraman Jakarta oleh Damkar itu, masih harus banyak dievaluasi karena Heru sendiri masih belum tahu secara pasti bagaimana hasilnya.

"Saya tunggu hasilnya atau saran dan pendapat Ibu Menteri (LHK) kalau itu positif kita jalankan terus kalau ada negatifnya Kita hentikan," ucap Heru Budi.

 BACA JUGA:

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menurunkan 20 unit mobil Damkar dan menurunkan 200 personel setiap harinya untuk menyiram jalanan Jakarta, guna mengurangi polusi udara di Ibu Kota.

"Dinas pemadaman kebakaran mulai kmrn sudah menurunkan 20 unit mobil damkar dan personel 200 yang akan dilakukan penyiraman itu dari Parung kuda sampai Blok M, dari Cawang Ampe Slipi," kata Budi Heru, Jumat (25/8/2023).

