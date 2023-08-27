Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia, Perjuangannya Terus Dilanjutkan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |07:29 WIB
5 Fakta Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia, Perjuangannya Terus Dilanjutkan
Arist Merdeka Sirati (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh hak asasi manusia (HAM) Arist Merdeka Sirait yang tutup usia di umur 63 tahun.

Berikut sejumlah fakta terkait meninggalnya Arist Merdeka Sirait:

1. Wafat Usai Jalani Perawatan

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Hariyanto mengatakan, Arist wafat tepat pada Sabtu (26/8/2023) sekira pukul 08.35 WIB usai menjalani perawatan.

"Pukul 08.35 beliau wafat setalah dirawat 2 hari di RS Polri," ujar Hariyanto kepada MPI.

Hariyanto menuturkan, mendiang meninggal dunia dikarenakan komplikasi penyakit. "Meninggal akibat komplikasi dari sakit yang diderita selama ini," paparnya.

2. Kelurga Berembuk

Adapun keluarga almarhum masih berembuk menentukan ke mana mendiang akan dibawa. Sebab, Arist kini berdomisili di Kota Bandung.

"Jenazah masih di rumah duka RS polri, beliau stay di bandung sekarang. Jadi keluarga masih berembuk," ujarnya.

3. Perjuangan Arist Merdeka Sirait Akan Dilanjutkan

Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta Cornelia Agatha. Cornelia, menyampaikan kepulangan Arist melalui laman Instagram pribadinya.

"Selamat jalan, Pak Arist. Terima kasih atas ketulusan hati dan semua jasa Bapak yang tak pernah lelah memperjuangkan nasib anak-anak di Indonesia. Kami tidak akan berhenti untuk meneruskan perjuangan bapak," ujar Cornelia dalam keterangannya.

