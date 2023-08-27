Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yayasan Belantara Budaya Indonesia Beri Pendidikan Tari Seni Gratis, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:35 WIB
Yayasan Belantara Budaya Indonesia Beri Pendidikan Tari Seni Gratis, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB
Preview Okezone Updates
A
A
A


JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini menayangkan berita tentang yayasan yang mengabdikan dirinya untuk melestarikan budaya. Yayasan Belantara Budaya Indonesia menjadi salah satu sekolah pendidikan seni dan budaya yang masih eksis di tanah air. Yayasan ini mampu menggaet ribuan siswa untuk mendalami dan mencintai budaya, khususnya seni tari.

Rasa cinta terhadap tanah air itulah yang mendorong Diah Kusumawardani mendirikan yayasan ini. Menariknya, yayasan ini menyediakan program sekolah tari gratis.

Selain itu, ada pula aksi lansia ikut gerak jalan di Cilegon, Banten. Para nenek dan kakek ini pun antusias dengan berjalan kaki sejauh 4 kilometer.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
