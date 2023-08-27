Yayasan Belantara Budaya Indonesia Beri Pendidikan Tari Seni Gratis, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB





Okezone Updates kali ini menayangkan berita tentang yayasan yang mengabdikan dirinya untuk melestarikan budaya. Yayasan Belantara Budaya Indonesia menjadi salah satu sekolah pendidikan seni dan budaya yang masih eksis di tanah air. Yayasan ini mampu menggaet ribuan siswa untuk mendalami dan mencintai budaya, khususnya seni tari.

Rasa cinta terhadap tanah air itulah yang mendorong Diah Kusumawardani mendirikan yayasan ini. Menariknya, yayasan ini menyediakan program sekolah tari gratis.

Selain itu, ada pula aksi lansia ikut gerak jalan di Cilegon, Banten. Para nenek dan kakek ini pun antusias dengan berjalan kaki sejauh 4 kilometer.

(Khafid Mardiyansyah)