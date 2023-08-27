Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkumham dan Menkopolhukam Temui Mantan Mahasiswa di Belanda, Bahas Apa?

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:48 WIB
Menkumham dan Menkopolhukam Temui Mantan Mahasiswa di Belanda, Bahas Apa?
Mahfud MD dan Yassona Laoly temui mantan mahasiswa di Belanda (Foto: Kemenkumham)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menemui mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda pada Minggu, (27/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud maupun Yasonna berdialog dengan para mantan Mahasiswa berkaitan dengan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan hingga repatriasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

"Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia," ujar Mahfud dikutip dari keterangan resmi Kemenkumham.

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa Kemenkumham juga baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023, lalu.

Berdasarkan beleid yang ada, kata Yasonna, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia.

Artinya, sambung dia, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

"Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali," beber Yasonna.

"Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188572//ilustrasi-Z730_large.jpg
Curhat Mantan Rektor Unkhair yang Sedih Seribu Mahasiswanya Tak Lanjutkan Kuliah karena Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188492//mnc_universiti-VKHa_large.jpg
HIMA Manajemen MNC University Gelar Workshop Pengembangan Diri dan Inovasi Bisnis: Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187254//mnc_university-K7C0_large.jpeg
MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186348//ayimun_19th-bMPw_large.jpg
Ratusan Anak Muda dari Puluhan Negara Belajar Diplomasi di AYIMUN 19th
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184737//kip_kuliah-QLjb_large.jpg
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement