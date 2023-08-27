Anang Hermansyah: Ganjar Sosok Paling Siap Lanjutkan Jokowi

JAKARTA - Musisi sekaligus Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Anang Hermansyah mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia melanjutkan Joko Widodo (Jokowi). Anang menilai Ganjar merupakan sosok yang siap melanjutkan program Jokowi.

“Kita udah saling tahu bagaimana sportifitas dia, kalau aku bilang kesiapan dia untuk melanjutkan Jokowi itu dialah sosok yang paling siap,” kata Anang Hermansyah di Acara Peluncuran Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar, Minggu (27/8/2023).

Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar, kata Anang, merupakan wadah dari kalangan pelaku industri kreatif untuk mengusung Ganjar. Ia pun percaya sosok Ganjar mampu mengatasi permasalahan tata kelola pada sistem ekonomi kreatif.

“Kita sudah diskusi makanya kita bisa seperti ini dan sudah bertukar pikiran, yang hebatnya mas Ganjar adalah memberikan solusi permasalahan industri yang kita hadapkan. Mas Ganjar bisa memberikan pandangan positif dan dia juga punya misi di dunia kalangan muda terutama industri kreatif,” ucapnya.

Ia pun berharap agar Ganjar bisa terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia. Ia juga berharap agar kaum milenial melek terhadap sosok Ganjar yang mempunyai rekam jejak yang positif baik sebagai legislatif maupun eksekutif.

“Ganjar sangat kelihatan literasinya bahwa mau cari berita tentang kiprah dia, dan bagaimana membangun Jawa Tengah dengan baik dan itu harapannya agar mas Ganjar bisa meneruskan perjalanan Jokowi,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)