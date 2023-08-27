Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Musisi Andre Hehanussa Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden: Rekam Jejaknya Clear!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:14 WIB
Musisi Andre Hehanussa Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden: Rekam Jejaknya <i>Clear</i>!
A
A
A

JAKARTA - Musisi Andre Hehanussa mendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 melanjutkan Joko Widodo (Jokowi). Hal itu lantaran Ganjar mempunyai rekam jejak yang bagus selama di dunia pemerintahan.

“Dia (Ganjar) di DPR dua kali, menjadi Gubernur Jawa Tengah dua kali dan rekam jejaknya clear (bersih),” kata Andre Hehanussa saat peluncuran Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar, Minggu (27/8/2023).

Andre pun menilai Gubernur Jawa Tengah itu sosok yang cermat. Menurutnya, Ganjar juga memperhitungkan sebuah keputusan dengan baik.

“Ganjar buat saya (kerja) cepat, dia cerdas, cermat dia berhitung untuk banyak hal,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Adre Hehanusa Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement