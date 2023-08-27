Musisi Andre Hehanussa Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden: Rekam Jejaknya Clear!

JAKARTA - Musisi Andre Hehanussa mendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 melanjutkan Joko Widodo (Jokowi). Hal itu lantaran Ganjar mempunyai rekam jejak yang bagus selama di dunia pemerintahan.

“Dia (Ganjar) di DPR dua kali, menjadi Gubernur Jawa Tengah dua kali dan rekam jejaknya clear (bersih),” kata Andre Hehanussa saat peluncuran Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar, Minggu (27/8/2023).

Andre pun menilai Gubernur Jawa Tengah itu sosok yang cermat. Menurutnya, Ganjar juga memperhitungkan sebuah keputusan dengan baik.

“Ganjar buat saya (kerja) cepat, dia cerdas, cermat dia berhitung untuk banyak hal,” lanjutnya.