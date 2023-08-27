Kebakaran di Gambir, DPR Ingatkan Pemerintah Berikan Pengungsian Layak Bagi Korban

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mendorong Pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran itu, dua orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka.

"Duka yang mendalam kami ucapkan kepada para korban meninggal, korban luka dan semua warga korban kebakaran. Semoga arwah para korban meninggal dapat diterima di sisi Allah SWT," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantian melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/8/2023).

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan penuh dedikasi dan rasa empati. Diperlukan kerja sama semua stakeholder untuk membantu para korban kebakaran.

"Bantuan sandang dan pangan harus menjadi prioritas. Pastikan kerja sama yang apik dalam memberikan bantuan agar diterima warga yang terdampak, termasuk masker apalagi saat ini Jakarta tengah dikepung polusi udara," tuturnya.

Selly menerangkan, korban kebakaran juga membutuhkan dukungan dan perhatian untuk melawati masa-masa sulit. Mengingat para korban kehilangan tempat tinggal, harta benda dan trauma psikis yang diakibatkan bencana tersebut.

"Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah haruslah layak dan mencakup kebutuhan dasar warga yang terdampak. Termasuk juga kebutuhan khusus untuk bayi, anak, lansia, ibu hamil/menyusui, dan lansia. Perlu diberikan juga dukungan konseling untuk membantu warga mengatasi stres dan trauma akibat kebakaran," lanjut legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini.