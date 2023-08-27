Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kegiatan Seru Agustusan Bareng Warga

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |00:01 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kegiatan Seru Agustusan Bareng Warga
Relawan Ganjar mengadakan lomba Agustusan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Dukung Ganjar, kembali terjun langsung ke lapangan untuk berbagi keceriaan dan kebahagiaan bersama masyarakat.

Kali ini, sukarelawan Relawan Ganjar mengadakan Lomba Agustusan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 RI, bersama warga Pangkalan Truk Pergudangan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kami hari ini memperingati HUT Ke-78 RI jadi kami mengadakan rangkaian lomba-lomba seperti ini," ujar Jamal, selaku Sekretaris Nasional KST dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Jamal menjelaskan lomba yang diadakan yakni lomba joget, lomba yel-yel hingga lomba yang sedang viral di masyarakat yaitu lomba memasukkan besek.

Warga yang mengikuti rangkaian lomba dari Komunitas Sopir Truk tampak sangat antusias dan bersemangat.

Keceriaan dan kebahagiaan juga terlihat dari seluruh masyarakat yang mengikuti lomba Komunitas Supir Truk, maupun warga yang menyaksikan lomba.

Terlebih, hadiah-hadiah yang diberikan untuk masyarakat dari sukarelawan Komunitas Sopir Truk makin menarik simpati masyarakat.

"Warga sangat antusias sekali sih dan ramai juga. Semangatnya dari siang sampai hari ini masih tetap terjaga," kata Jamal.

Adapun selain mengadakan lomba, Komunitas Supir Truk juga turut mengenalkan sosok Ganjar Pranowo, sebagai tokoh bakal calon presiden (bacapres) yang didukung kepada para warga.

Jamal menyebutkan, Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang sederhana, sangat merakyat dan layak menjadi Presiden RI di tahun 2024-2029.

"Harapanya biar warga sekitar sini tersentuh hatinya dan mengenal sosok Pak Ganjar lebih dalam. Karena kan sosok Pak Ganjar sebenarnya bagus dan merakyat, hanya belum tersampaikan ke masyarakat kecil," kata Jamal.

Lasmanah, salah satu warga yang mengikuti Lomba Agustusan dari Komunitas Sopir Truk menyampaikan terima kasih ke para pendukung Ganjar itu atas kegiatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
