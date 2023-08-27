Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabar Baik, Hujan Berpotensi Turun di Sejumlah Wilayah Jakarta Siang Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:32 WIB
Kabar Baik, Hujan Berpotensi Turun di Sejumlah Wilayah Jakarta Siang Ini
Hujan diprakirakan turun di sejumlah wilayah di Jakarta. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Pusat (Jakpus), dan Jakarta Selatan (Jaksel) berpotensi hujan di siang hari pada Minggu 27 Agustus 2023.

Prakiraan cuaca ini akan berlangsung pada Minggu 27 Agustus pukul 07.00 WIB hingga keesokan harinya Senin 28 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB.

 BACA JUGA:

Dikutip dari akun resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, cuaca sejak pagi menuju siang wilayah Jakarta didominasi cerah berawan hingga berawan.

“Prakiraan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu, 27 Agustus 2023, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakbar, Jakpus, dan Jaksel pada siang hari. Sementara peringatan dini, nihil,” tulis BMKG dikutip dari BPBD DKI Jakarta, Minggu (27/8/2023).

 BACA JUGA:

Sementara itu, suhu udara yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, yakni berada di rentang 24 derajat hingga 33 derajat celcius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674/hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672/angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188365/hujan-kULM_large.jpg
Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement