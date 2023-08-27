Kabar Baik, Hujan Berpotensi Turun di Sejumlah Wilayah Jakarta Siang Ini

Hujan diprakirakan turun di sejumlah wilayah di Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Pusat (Jakpus), dan Jakarta Selatan (Jaksel) berpotensi hujan di siang hari pada Minggu 27 Agustus 2023.

Prakiraan cuaca ini akan berlangsung pada Minggu 27 Agustus pukul 07.00 WIB hingga keesokan harinya Senin 28 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB.

Dikutip dari akun resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, cuaca sejak pagi menuju siang wilayah Jakarta didominasi cerah berawan hingga berawan.

“Prakiraan cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu, 27 Agustus 2023, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakbar, Jakpus, dan Jaksel pada siang hari. Sementara peringatan dini, nihil,” tulis BMKG dikutip dari BPBD DKI Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Sementara itu, suhu udara yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, yakni berada di rentang 24 derajat hingga 33 derajat celcius.