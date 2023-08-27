Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Kasus Bayi Tertukar Selesai dengan Tes DNA, Pertama di Indonesia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:18 WIB
5 Fakta Kasus Bayi Tertukar Selesai dengan Tes DNA, Pertama di Indonesia
Momen haru kedua ibu saat tes DNA kasus bayi terkukar diumumkan (Foto: MPI)
BOGOR - Kasus bayi tertukar di Bogor akhirnya berhasil diselesaikan dengan menggunakan tes DNA.

Berikut sejumlah fakta menarik terkait peristiwa tersebut.

1. Hasil Tes DNA

Hasil tes DNA antara kedua keluarga bayi resmi dinyatakan tertukar.

Momen mengharukan terjadi usai pengumuman hasil tes DNA antara keluarga Siti Mauliah dengan pasien D di Polres Bogor. Kedua ibu dari bayi yang tertukar saling berpelukan.

Pantauan MNC Portal, Siti Mauliah yang mengenakan baju putih dan pasien D dengan baju pink tampak berpelukan erat di hadapan awak media. Keduanya pun tak kuasa menahan air mata usai hasil tes DNA dua keluarga itu diumumkan oleh kepolisian.

2. Polisi Jadikan 2 Bayi Anak Angkat

Polres Bogor mengangkat dua anak yakni dari Siti Mauliah dan pasien D sebagai anak angkat. Hal itu setelah pengumuman hasil tes DNA antara kedua keluarga tersebut dinyatakan tertukar.

"Dua anak tersebut atas izin Bapak Kapolda, kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Segala tanggung jawab terhadap anak tersebut, adalah merupakan tanggung jawab ketiga orang tuanya yaitu ayah biologis dan yaitu Polres Bogor yang menjadi orang tua anak tersebut," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat 25 Agustus 2023.

3. Pertama Kali di Indonesia

Kasus ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia, sehingga kepolisian mencoba menyelesaikan di luar penyelidikan yang dilaporkan oleh Ibu S terhadap Ibu D.

"Oleh sebab itu tadi kesepakatan di atas, telah dibuatkan komitmen bersama penyelesaian bersama dalam hal Ibu S dengan Ibu D, kami selesaikan secara restorative justice," tuturnya.

