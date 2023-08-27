Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI Gandeng Kepala Daerah Penyangga Terapkan Ganjil Genap 24 Jam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |07:53 WIB
Pj Gubernur DKI Gandeng Kepala Daerah Penyangga Terapkan Ganjil Genap 24 Jam
Pj Gubernur DKI Akan Terapkan Ganjil Genap 24 Jam/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan menemui kepala daerah kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi pada pekan depan.

Adapun pertemuan itu akan membahas usulan ganjil-genap selama 24 jam di Ibu Kota guna menekan angka kemacetan dan mengurangi polusi.

“Iya sedang kami bahas, minggu depan,” kata Heru Budi kepada awak media, Sabtu (26/8/2023).

Masih kata Heru, rencana kebijakan ganjil genap selama 24 jam itu masih harus dikaji mendalam. Menurutnya, kebijakan itu tidak bisa langsung diterapkan lantaran akan menimbulkan dampak.

“Kita pikirkan dampaknya. Kan tidak semua punya dua atau tiga kendaraan nomornya ganjil genap. Itu nanti kita pikirkan,” pungkasnya.



      
