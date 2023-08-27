Tebet Gempar! Pasutri Dibantai Tetangganya, Satu Orang Tewas Mengenaskan

JAKARTA - Seorang pria lansia berinisal MY (61) dibunuh di rumahnya di kawasan Tebet, tepatnya Jalan J, Gang Perintis, Kebon Baru, Jakarta Selatan.

Pria lansia berinisial MY (61) tewas di tempat usai dibunuh oleh orang yang diduga tetangganya. Selain MY istrinya H (43) juga menjadi korban beruntung masih dapat diselamatkan.

Kapolsek Tebet, Kompol Jamalinus Nababan mengatakan, peristiwa pembunuhan berawal dari warga sekitar yang mendengar suara tangisan seorang wanita di sebuah rumah.

"Kemudian warga keluar menuju sumber suara dan melihat seseorang keluar dari rumah korban dengan memegang senjata tajam diduga berupa pisau," ujar Jamalinus, saat dihubungi, Minggu (27/8/2023).

Dari dalam rumah itu, warga menemukan pasangan suami istri yang sudah bersimbah darah. Posisi MY sudah dalam keadaan telungkup, sedangkan sang istri berinisial H (43) menderita luka parah.

"Kemudian istri yang luka, sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, sedang suami sudah meninggal dunia," kata dia.