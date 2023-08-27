Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Puslabfor Polri Selidiki Kebakaran yang Tewaskan Satu Keluarga di Sunter

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:07 WIB
Tim Puslabfor Polri Selidiki Kebakaran yang Tewaskan Satu Keluarga di Sunter
Kebakaran Landa Permukiman di Jakarta Utara/ Damkar
A
A
A

 

JAKARTA -Tim pusat laboratorium forensik (Puslabfor) Polri menyelidiki penyebab kebakaran di Jalan Benteng Mas 3, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menewaskan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, Minggu, (27/8/2023).

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif mengatakan, untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut pihaknya masih menunggu hasil Puslabfor.

"Kita masih menunggu hasil dari puslabfor ya," ujar Kombes Gidion Arif saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan mengatakan pihaknya telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.

"Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kita. Untuk tim identifikasi sudah melakuakn cek TKP dan sudah kordinasi dengan Labfor," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan kebakaran hebat terjadi di Jalan Benteng Mas 3, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, (27/8/2023) sekira pukul 02.50 WIB dini hari. Satu keluarga yang berada dalam rumah meninggal dunia akibat kejadian ini.

Halaman:
1 2
      
