HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi Rumah Terbakar yang Tewaskan Satu Keluarga di Sunter, Hangus Tinggal Rangka

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |13:11 WIB
Kondisi Rumah Terbakar yang Tewaskan Satu Keluarga di Sunter, Hangus Tinggal Rangka
Rumah di Tanjung Priok hangus terbakar/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Rumah di Jalan Benteng Mas 3, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara luluh lantah dilahap si jago merah, Minggu, (27/8/202023). Satu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak meninggal dalam insiden ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia, nampak rumah kontrakan tersebut ludes. Semua barang yang terdapat di rumah tersebut hangus terbakar.

 BACA JUGA:

Nampak, atas rumah tersebut pun sudah jebol. Terlihat, Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah digaris polisi.

Sebelumnya diberitakan, Kebakaran terjadi di Jalan Benteng Mas 3, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, (27/8/2023) sekira pukul 02.50 WIB dini hari. Satu keluarga yang berada dalam rumah meninggal dunia akibat kejadian ini.

 BACA JUGA:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Jakarta Isnawa Adji mengatakan ada 4 rumah yang terbakar. Diantaranya, 3 rumah kontrakan dan 1 rumah tinggal.

"Total ada 3 korban meninggal dunia. Satu keluarga," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
