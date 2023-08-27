Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Warga Aceh Tewas Diduga Dianiaya Anggota Pasukan Elite Paspampres

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:00 WIB
Tragis! Warga Aceh Tewas Diduga Dianiaya Anggota Pasukan Elite Paspampres
Warga Aceh Tewas Dianiaya Paspampres/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga Gampong Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Bireuen, Aceh, Imam Masykur (25), diduga tewas setelah dianiaya oleh oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di daerah Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda, Agung Handoko mengatakan, kasus penganiayaan tersebut sudah ditangani Polisi Militer Daerah (Pomdam) Jaya.

"Kasus sudah ditangani Pomdam Jaya. Mestinya sudah ditahan silahkan konfirmasi ke Pomdam," kata Agung saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (27/8/2023).

Dugaan penganiayaan tersebut diketahui lewat sebuah video, foto surat laporan kepolisian, hingga berita acara penyerahan mayat yang beredar di WhatsApp.

Dalam video yang beredar tersebut, terlihat seorang pemuda sedang dipecut menggunakan selang di dalam mobil. Diduga pelaku adalah oknum Paspampres.

