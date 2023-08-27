Rumah di Gunung Putri Bogor Kebakaran, Sebabkan Satu Orang Meninggal Dunia

Satu orang meninggal akibat rumah kebakaran di Bogor/Foto: Polisi

BOGOR - Sebuah rumah yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terbakar. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.15 WIB. Berawal ketika salah satu warga melihat asap yang keluar dari kamar mandi rumah korban.

"Langsung meminta bantuan war ga lainnya dan berjibaku membantu untuk memadamkan api," kata Bayu dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Namun, kobaran api semakin membesar sehingga warga meminta pertolongan Pemadam Kebakaran. Dua unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan kobaran api.

"Sampai akhirnya api dapat dipadamkan dan ditemukan korban Mansur (54) selaku pemilik rumah meninggal dunia. Korban di rumah seorang diri dan dibenarkan dari para saksi Ketua RT," jelasnya.