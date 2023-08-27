Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Gardu Ganjar Gelar Pesta Rakyat, Masyarakat Berebut Ambil Ikan Dalam Kolam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:37 WIB
Relawan Gardu Ganjar Gelar Pesta Rakyat, Masyarakat Berebut Ambil Ikan Dalam Kolam
Relawan Ganjar Adakan Berbagai Lomba di Tangsel/ist
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Menyemarakkan puncak peringatan HUT ke-78 RI, relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menggelar perlombaan ambil Ikan dalam Kolam bersama ratusan masyarakat di Kelurahan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (27/8/2023).

"Kami menangkap ikan bersama masyarakat kelurahan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang mana ini merupakan ajang silaturahmi masyarakat sekaligus kegiatan pengenalan sosok Ganjar Pranowo di tengah-tengah masyarakat," ujar Ketua Gardu Ganjar Ahmad Wahyudin Nasya.

Menurutnya, kegiatan itu diadakan untuk memeriahkan momen 17 Agustusan, sekaligus sebagai ajang pengenalan sosok Ganjar Pranowo di masyarakat.

Menurut Wahyu, masyarakat merespons baik agenda yang dibuat Gardu Ganjar kali ini. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme dan jumlah masyarakat yang rela menghadiri dan menunggu kegiatan tersebut sejak pagi hari.

"Luar biasa, respons masyarakat terhadap sosok Ganjar Pranowo karena mereka meyakini bahwa sosok Ganjar merupakan tokoh yang peduli terhadap masyarakat, baik kalangan menengah, bahkan kalangan masyarakat di bawah," kata dia.

Gardu Ganjar, berkomitmen untuk terus hadir mewujudkan program pemberdayaan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, pihaknya juga menerima segala bentuk masukan dan usulan kegiatan kepada masyarakat Banten yang membutuhkan program bantuan dari relawan Gardu Ganjar.

"Komitmen kami hingga pemilihan nanti akan gencar terus melakukan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan semua aspek yang ada di masyarakat kami hadir di tengah-tengah mereka semua," terangnya.

Saat ini kata dia, Ganjar Pranowo semakin menunjukkan tren elektabilitas yang positif, terutama di Provinsi Banten yang semakin kuat dukungannya mengarah kepada sosok Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement