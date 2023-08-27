Relawan Gardu Ganjar Gelar Pesta Rakyat, Masyarakat Berebut Ambil Ikan Dalam Kolam

TANGERANG SELATAN - Menyemarakkan puncak peringatan HUT ke-78 RI, relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menggelar perlombaan ambil Ikan dalam Kolam bersama ratusan masyarakat di Kelurahan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (27/8/2023).

"Kami menangkap ikan bersama masyarakat kelurahan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang mana ini merupakan ajang silaturahmi masyarakat sekaligus kegiatan pengenalan sosok Ganjar Pranowo di tengah-tengah masyarakat," ujar Ketua Gardu Ganjar Ahmad Wahyudin Nasya.

Menurutnya, kegiatan itu diadakan untuk memeriahkan momen 17 Agustusan, sekaligus sebagai ajang pengenalan sosok Ganjar Pranowo di masyarakat.

Menurut Wahyu, masyarakat merespons baik agenda yang dibuat Gardu Ganjar kali ini. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme dan jumlah masyarakat yang rela menghadiri dan menunggu kegiatan tersebut sejak pagi hari.

"Luar biasa, respons masyarakat terhadap sosok Ganjar Pranowo karena mereka meyakini bahwa sosok Ganjar merupakan tokoh yang peduli terhadap masyarakat, baik kalangan menengah, bahkan kalangan masyarakat di bawah," kata dia.

Gardu Ganjar, berkomitmen untuk terus hadir mewujudkan program pemberdayaan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, pihaknya juga menerima segala bentuk masukan dan usulan kegiatan kepada masyarakat Banten yang membutuhkan program bantuan dari relawan Gardu Ganjar.

"Komitmen kami hingga pemilihan nanti akan gencar terus melakukan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan semua aspek yang ada di masyarakat kami hadir di tengah-tengah mereka semua," terangnya.

Saat ini kata dia, Ganjar Pranowo semakin menunjukkan tren elektabilitas yang positif, terutama di Provinsi Banten yang semakin kuat dukungannya mengarah kepada sosok Ganjar Pranowo.