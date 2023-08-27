Warga Cileungsi Bogor Digegerkan dengan Temuan Mayat Wanita Dalam Kontrakan

BOGOR - Wanita berinisial DN (32), ditemukan tewas dalam kamar kontrakannya di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan wanita itu ditemukan pada Jumat 25 Agustus 2023. Awalnya, warga curiga dengan tercium aroma busuk yang menyengat dari arah rumah kontrakan DN.

"Langsung melaporkan kepada pihak RT/ RW dan Polsek Cileungsi," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk pemeriksaan. Ketika pintu rumah kontrakan dibuka, didapati DN sudah dalam kondisi tergeletak tidak bernyawa.

"Didapati beberapa obat di samping jenazah korban dan obrolan pesan singkat dengan temannya korban mengeluh sakit dan untuk temannya bisa membantu membelikan obat-obatan," jelasnya.

Selanjutnya, jasad DN dibawa ke RS Polri Kramatjati. Hasil olah di TKP dan keterangan dokter, DN meninggal dunia diduga sakit sakit tetapi riwayat penyakit masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

"Jasadnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)