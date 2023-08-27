Adi Adrian Luncurkan Rumah Kita Extravaganjar, Tempat Kalangan Seniman Dukung Ganjar Jadi Presiden

JAKARTA - Musisi sekaligus Keyboardist dari Kla Project Adi Adrian meluncurkan Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar (Rumah KITA XVG). Rumah KITA XVG berisi kalangan ekosistem kreatif terutama dari dunia musik yang mendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Peluncuran Rumah KITA XVG dilakukan pada Sabtu (27/8) di Jalan Tangkas Baru Nomor E2, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Peluncuran ini juga dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo.

“Ini berisi relawan pengusung mas Ganjar, tapi intinya Rumah KITA ini adalah rumah kreatif insan seni, kreatif Indonesia, jadi disini berkumpul seniman musik, penyanyi, konten kreator, promotor, show biz,” kata Ketua Umum Rumah KITA Extravaganjar Adi Adrian, Minggu (27/8/2023).

Menurut Adi, komunitas itu bukan hanya sekadar mendukung Ganjar, namun juga akan menggodok tentang permasalahan ekonomi sistem kreatif. Rumah KITA Extravaganjar pun mempercayai bahwa Ganjar menjadi sosok yang tepat sebagai pemimpin nasional untuk membantu memperbaiki tata kelola di bidang ekonomi kreatif.

“Harapannya satu hal, tentu kita ingin ekonomi kreatif lebih baik lagi. Industri kreatif itu penting dan harus dikelola. Tentu kami percaya seorang Ganjar lah yang tepat untuk memimpin bangsa,” ucapnya.