HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Pallet dan Plastik di Cikarang Bekasi Kebakaran

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:15 WIB
Gudang Pallet dan Plastik di Cikarang Bekasi Kebakaran
Kebakaran di Cikarang (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Gudang penyimpanan pallet dan plastik di Pintu 9 Jababeka, Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Wangunharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi hangus terbakar pada Minggu 27 Agustus 2023. Belum diketahui penyebab kebakaran itu terjadi.

"Benar, kebakaran di jalan kalimalang dekat pintu 9 jababeka, yang terbakar gudang palet tadi sore," ujar Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Mulyadi HS saat dihubungi, Minggu (27/8/2023).

Sejauh ini, kata Dia, belum bisa dipastikan kebakaran itu berasal dari mana. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan pemadaman api.

"Belum bisa di identifikasi penyebabnya, masih dalam pemadaman selanjutnya dilakukan pendinginan," kata Dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Kebakaran Bekasi kebakaran
