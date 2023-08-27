Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Peluncuran Rumah KITA Extravaganjar, Perindo Optimis Elektabilitas Ganjar Semakin Naik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:56 WIB
Dukung Peluncuran Rumah KITA Extravaganjar, Perindo Optimis Elektabilitas Ganjar Semakin Naik
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengapresiasi dukungan dari kalangan industri kreatif dan seniman pengusung Ganjar Pranowo menjadi Presiden yang melakukan peluncuran Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar (Rumah KITA XVG). Menurutnya tempat itu akan mampu meningkatkan elektabilitas yang dimilik Ganjar Pranowo.

“Saya pertama mengucapkan selamat Extravaganjar hari ini dideklarasikan terdiri dari seniman, pekerja kreatif, pekerja seni mereka senior mereka banyak fansnya saya pikir ini akan membantu bagi naiknya elektabilitas pak Ganjar,” kata Yusuf Lakaseng di Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).

Munculnya wadah kalangan pekerja seni yang menampilkan dukungannya tergadap Ganjar, kata dia, akan menjadi langkah positif demi kemenangan pada Pemilu 2024. Sehingga jelas dia, Ganjar bisa menjadi sosok suksesor untuk melanjutkan kerja keras Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini penting dukungan para pekerja seni dan kreatif untuk menjaga agar gerak langkah kemajuan yang sudah dibangun oleh pak Jokowi tetap di jalan yang benar dan hanya pak Ganjar yang bisa menjadi suksesor,” katanya.

Munculnya kalangan artis yang mendukung Ganjar, kata dia, juga akan tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu di pemilih usia Gen-Z dan milenial. Hal ini lantaran pekerja yang mempunyai banyak penggemar bisa mengikuti sosok idolanya dalam memilih Ganjar.

“Kalau dari survei kan kelihatan pak Ganjar sudah leading di Gen-Z dan milenial jadi dengan adanya para pekerja seni artis yang influencer saya kira akan sangat besar bantuannya terhadap elektabilitas pak Ganjar. Jadi jadi udah pasti akan sangat membantu pak Ganjar,” tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Ganjar Pranowo Partai Perindo
