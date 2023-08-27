Hadir di Peluncuran Rumah KITA Extravaganjar, Ganjar Pranowo Sampaikan Terima Kasih

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri langsung acara peluncuran Rumah Kreasi Insan Nusantara Extravaganjar (Rumah KITA XVG) di Jakarta Selatan, Sabtu (27/8).

Ganjar langsung menyapa pelaku industri ekonomi kreatif yang mengusung dirinya menjadi Presiden pada 2024 mendatang.

Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disambut meriah lantaran menjadi tamu kejutan di tempat yang juga akan akan menjadi tempat pusat kegiatan dan rangkaian program kerja pemenangan Ganjar. Dalam kesempatannya, ia langsung menyampaikan apresiasi terhadap kalangan ekonomi kreatif.

“Saya hanya mau menyampaikan kasih ksih saja kawan-kawan dari artis yang kemarin ngobrol, para musisi ngobrol dan membuat komunitas untuk menjadi relawan dan berkontribusi dari sisi seninya mereka menamakan dirinya extravaganjar dan bang Adi lah yang menjadi Ketuanya. Dan hari ini ada semacam tempat yang dipake mengekspresikan,” kata Ganjar di lokasi Minggu (27/8/2023).

Bukan hanya menjadi tempat mendukung Ganjar, ia pun berharap tempat itu menjadi kumpul pelaku industri kreatif. Hal ini sekaligus menjadi tempat aspirasi bagi kalangan kreatif.