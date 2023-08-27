Bus Dikabarkan Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Sebuah bus mengalami kecelakaan di Tanjakan Selarong, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut.

Berdasarkan foto beredar, tampak bus berwarna putih itu berhenti di bahu jalan. Terlihat bus mengalami kerusakan pada bagian kaca dan bemper depannya.

Sedangkan, pada video lain terlihat arus lalu lintas di lokasi cukup ramai oleh kendaraan yang melintas. Kondisi cuaca pun sedang diguyur hujan cukup deras.

"Selarong, Selarong. Bus blong," ucap pria dalam video dikutip MNC Portal, Minggu (27/8/2023).

Belum diketahui secara pasti kronologi maupun yang lainnya terkait kejadian dalam video beredar tersebut. MNC Portal telah mencoba menghubungi kepolisian terkait namun belum mendapat jawaban.

(Fakhrizal Fakhri )