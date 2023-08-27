Kecelakaan Bus di Jalur Puncak Sebabkan Satu Penumpang Terluka, Berikut Kronologinya

BOGOR - Satu orang penunpang terluka dalam kecelakaan bus di Tanjakan Selarong, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Kecelakaan diduga disebabkan sopir bus yang tidak konsentrasi ketika berkendara.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi sekir pukul 17.15 WIB. Awalnya, bus yang dikendarai AJ melaju dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri. Setibanya di TKP bergerak hilang kendali," kata Angga dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Bus tersebut bergerak ke kiri sehingga menabrak tiang listrik dan lampu jalan. Bagian kaca pecah dan bemper depan bus pun mengalami kerusakan.