Diguyur Hujan Deras, Tebing Setinggi 15 Meter di Bogor Longsor

BOGOR - Tanah longsor terjadi di Kampung Pancagalih, Kelurahan Loji, Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (27/8/2023). Longsor tersebut disebabkan oleh hujan deras dan kondisi tanah yang sudah labil.

"Penyebab kejadian hujan deras dengan insensitas tinggi di wilayah tersebut dan kontur tanah yang labil," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas.

Adapun longsor itu terjadi sekira pukul 17.45 WIB sore tadi. Longsor itu memiliki ketinggian sekitar 15 meter dengan lebar kurang lebih 12 meter.

"Mengakibatkan akses jalan setapak milik warga tidak bisa dilalui dan mengancam rumah milik bapak Jahali dihuni 2 KK dengan 7 jiwa serta rumah milik bapak Edi Wibowo dihuni 2 KK dengan 4 jiwa," jelasnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor sudah melakukan assesment di lokasi kejadian. Untuk sementara, longsoran ditutup terpal agar tidak meluas.

"Assessment dan pemasangan terpal sudah selesai dilakukan," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )