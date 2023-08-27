Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Tebing Setinggi 15 Meter di Bogor Longsor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |21:46 WIB
Diguyur Hujan Deras, Tebing Setinggi 15 Meter di Bogor Longsor
Longsor di Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

 

BOGOR - Tanah longsor terjadi di Kampung Pancagalih, Kelurahan Loji, Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (27/8/2023). Longsor tersebut disebabkan oleh hujan deras dan kondisi tanah yang sudah labil.

"Penyebab kejadian hujan deras dengan insensitas tinggi di wilayah tersebut dan kontur tanah yang labil," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas.

Adapun longsor itu terjadi sekira pukul 17.45 WIB sore tadi. Longsor itu memiliki ketinggian sekitar 15 meter dengan lebar kurang lebih 12 meter.

"Mengakibatkan akses jalan setapak milik warga tidak bisa dilalui dan mengancam rumah milik bapak Jahali dihuni 2 KK dengan 7 jiwa serta rumah milik bapak Edi Wibowo dihuni 2 KK dengan 4 jiwa," jelasnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor sudah melakukan assesment di lokasi kejadian. Untuk sementara, longsoran ditutup terpal agar tidak meluas.

"Assessment dan pemasangan terpal sudah selesai dilakukan," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement