HOME NEWS NASIONAL

Patung KAWS di Candi Prambanan, Ketua DPR: Bawa Kemajuan Budaya Indonesia di Dunia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:08 WIB
Patung KAWS di Candi Prambanan, Ketua DPR: Bawa Kemajuan Budaya Indonesia di Dunia
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyaksikan pameran patung ciptaan seniman Amerika Serikat, Brian Donnelly aka KAWS yang tengah digelar di Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Puan pun bangga Indonesia dipilih menjadi salah satu negara tempat patung raksasa rebahan itu dipamerkan.

Mengenai pameran KAWS: Holiday Indonesia, Puan berharap kehadirannya dapat menggaet semakin banyak wisatawan untuk datang ke Candi Prambanan. Khususnya wisatawan mancanegara.

"Kita patut berbangga karena pameran seni tingkat dunia memilih singgah di Indonesia. Pemilihan lokasi Candi Prambanan menjadi bukti bahwa warisan budaya Indonesia sangat dihargai oleh kalangan internasional," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/8/2023).

Sebelum singgah di Indonesia, kreasi megah KAWS pernah mengunjungi Seoul, Taipei, Hong Kong, Tokyo, Bristol, Singapura, Gunung Chiangmai, Melbourne, hingga mengudara ke ruang angkasa dengan aneka ragam pose boneka balon raksasa dan berbeda warna.

Hadirnya boneka balon raksasa berbentuk kelinci berwarna merah muda dengan posisi rebahan karya KAWS di Candi Prambanan dinilai memiliki keunikan tersendiri. Sebab, kata Puan, pameran tersebut memadukan karya seni budaya kontemporer modern dengan nilai-nilai kebudayaan tradisional.

Halaman:
1 2
      
