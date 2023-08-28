Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1,6 Ton Garam Disemai, DKI Jakarta dan Sekitarnya Diguyur Hujan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:25 WIB
1,6 Ton Garam Disemai, DKI Jakarta dan Sekitarnya Diguyur Hujan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dilakukan dengan menyemai garam ke langit di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu 27 Agustus 2023. Hasilnya, hujan deras pun mengguyur wilayah tersebut.

Total sebanyak 1.600 kilogram atau 1,6 ton NaCl (garam) dan kapur tohor (CaO) diturunkan oleh Tim Gabungan TMC yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI AU.

“Hari ini kami melakukan dua sorti penyemaian, berdasarkan data bahan semai yang terpakai yaitu 1.600 kg garam (NaCl) dan 800 kg kapur tohor (CaO),” kata Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN Budi Harsoyo saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (27/8/2023).

Penyemaian dilakukan dengan target wilayah di langit Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Bekasi. Penyemaian dilakukan dari ketinggian 8.000-8.500 kaki dengan dua kali proses penyemaian yaitu pukul 09.10-10.25 WIB dan pukul 13.25-15.00 WIB.

“Sejak tadi td kami sudah mendapat banyak laporan kejadian hujan di wilayah Bogor, Depok, Tangsel hingga ke Jaksel,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
