HOME NEWS NASIONAL

Dukungan Anak Muda Kembali Naik, Ganjar Dinilai Memahami Gen Z

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |06:32 WIB
Dukungan Anak Muda Kembali Naik, Ganjar Dinilai Memahami Gen Z
Ganjar Pranowo dinilai memahami Gen Z (Foto: istimewa)
JAKARTA - Berdasar hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga akhir-akhir ini, dukungan anak muda dari kelompok Gen Z pada Ganjar Pranowo menunjukkan adanya peningkatan.

Pengamat komunikasi, Nining Subekti mengatakan peningkatan itu tak lepas dari cara Ganjar dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana komunikasi.

“Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei, ternyata mengindikasikan adanya peningkatan dukungan terhadap Ganjar Pranowo dari kelompok GenZ,” ujar Nining dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (28/8/2023).

Nining menyampaikan, sebelumnya popularitas dan elektabilitas dari Ganjar sempat turun akibat isu penolakan beliau mengenai penyelenggaraan U20. Pada moment tersebut, dukungan dari Gen Z menurun dengan drastis.

“Hal tersebut sebenarnya hanya menunjukkan sikap ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan yang diambil oleh ganjar pada saat itu dan tidak bersifat permanen,” ujarnya.

Gen Z, sambungnya, bukan generasi yang suka menunjukkan sikap ketidaksetujuan mereka dengan melakukan demonstrasi. Namun cenderung lebih nyaman menunjukkannya melalui media sosial.

“Yang harus kita ingat mengenai karakteristik GenZ, mereka adalah generasi yang unik. Segala keputusan yang mereka ambil cenderung berdasarkan pada DCP (Digital Collaborative Platform) sehingga penarikan dukungan terhadap Ganjar cenderung lebih berdasarkan pada informasi-informasi yang beredar di media social,” ujarnya.

Nining juga menyebut Gen Z adalah generasi “absent presence”, di mana waktu untuk menatap screen jauh lebih lama dibandingkan dengan komunikasi tatap muka.

“Mereka lebih memercayai informasi yang beredar melalui screen dibandingkan dengan berdiskusi secara langsung dengan orang lain. Selain itu, mereka lebih mengutamakan nilai-nilai sustainability terhadap ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan,” ujar Nining.

